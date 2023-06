Kiev: Quân đội phương Tây sẽ không tiến vào Ukraine

(VTC News) -

Theo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Chính phủ Ukraine chưa bao giờ yêu cầu bước đi như vậy.

“Cho đến khi xung đột ở Ukraine kết thúc, các quốc gia nước ngoài sẽ không gửi quân đội của họ vào đất nước chúng tôi. Hơn nữa, Ukraine không yêu cầu điều đó. Hãy cung cấp vũ khí cho chúng tôi", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine được đưa ra sau khi cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen cho biết nhóm các quốc gia NATO có thể sẵn sàng đưa quân tới Ukraine.

Theo cựu Tổng thư ký NATO, Ba Lan sẽ cân nhắc nghiêm túc việc tham gia và tập hợp "liên minh thiện chí" nếu Ukraine không nhận được đảm bảo an ninh từ NATO. Vị này nhấn mạnh, việc triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine sẽ hợp pháp theo luật quốc tế nếu Kiev yêu cầu.

Ông Anders Rasmussen cho rằng, Ukraine cần nhận được đảm bảo bằng văn bản trước khi các nhà lãnh đạo NATO gặp nhau tại Vilnius, Litva vào tháng tới, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo phương Tây, chuyển giao vũ khí và huấn luyện quân sự chung.

Gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận NATO sẽ thảo luận một số đảm bảo an ninh cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tháng sau. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các đảm bảo đầy đủ chỉ có thể được cung cấp cho các quốc gia thành viên.

Một số thành viên NATO lên tiếng về tương lai của Ukraine trong khối, kêu gọi các nước phương Tây vạch ra con đường rõ ràng để Kiev trở thành thành viên.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky được cho đã ra điều kiện dự sự kiện của NATO. Theo đó, ông sẽ bỏ qua một cuộc họp của NATO tại Litva vào tháng 7 trừ khi liên minh cung cấp cho Kiev những đảm bảo an ninh và lộ trình gia nhập mà họ muốn.

Nga coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh của nước này, nhấn mạnh đó là một trong những lý do khiến nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Moskva nhiều lần nói rằng tính trung lập của Ukraine sẽ là một trong những yếu tố then chốt, điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Kông Anh (Nguồn: RT)