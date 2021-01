Khởi tố gã đàn ông đưa người xuất cảnh trái phép với giá 500.000 đồng

(VTC News) -

Sáng 9/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Kiệt (43 tuổi, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trần Thanh Kiệt bị bắt giữ khi đưa 2 cô gái xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khoảng 4h ngày 29/12/2020, tại khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Trần Thanh Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Chinh (27 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (25 tuổi, trú tại TP Hà Nội) xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý.

Tại cơ quan Công an, Kiệt khai nhận quen biết với một người tên Mỹ (ở Campuchia) từ trước. Chiều 28/12/2020, Mỹ rủ Kiệt tham gia đưa 2 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, với tiền công 500.000 đồng/người. Kiệt đồng ý nên Mỹ cho Kiệt số điện thoại của Chinh để liên hệ.

Kiệt hướng dẫn Chinh cùng Nhung bắt taxi đi từ TP Châu Đốc đến thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Tại đây, Kiệt đưa cả 2 ra bến sông để tổ chức đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, chưa kịp giao khách cho người của Mỹ để nhận tiền thì cả nhóm bị công an bắt quả tang.