Công an Nghệ An truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 6/1, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị đang truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đi xe khách vào huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Được biết, 4 người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 4/1, qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhập cảnh, họ bắt taxi đến TP Hải Phòng, rồi tiếp tục lên xe khách đi Quảng Bình.

Tuy nhiên, khi xe khách đi đến khu vực Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì cả 4 người Trung Quốc xuống xe và đi về hướng thị xã Cửa Lò.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang truy tìm nhóm người này bằng cách rà soát các khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, các doanh nghiệp có người Trung Quốc làm việc trên địa bàn.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra,tuần tra các tuyến đường liên xóm, liên xã để tìm nhóm người này nhưng chưa có kết quả.