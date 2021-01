Phát hiện 4 phụ nữ chi 350 USD để nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Chiều 3/1, Trung tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển.

3 trong 4 người phụ nữ Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Theo đó, khoảng 20h40 ngày 2/1, tại vùng biển TP Hà Tiên, tổ công tác phát hiện phương tiện chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Họ kiểm tra thì phát hiện 2 người đàn ông Campuchia và 4 phụ nữ Việt Nam đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này được đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài.

Cơ quan chức năng nước đầu xác minh, 4 phụ nữ trên là Lê Cẩm N. (25 tuổi, trú tại TP.HCM), Trương An K. (38 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Huỳnh N. (24 tuổi, trú tại An Giang), Nông Huệ A. (23 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Họ khai sang Campuchia làm việc nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 nên tìm cách về nước.

Mỗi người đóng 350 USD cho "dịch vụ" ở Campuchia để được đưa về Việt Nam bằng đường biển.

Lực lượng biên phòng đã bàn giao cả 6 người trên cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Tiên để đưa đi cách ly tập trung.