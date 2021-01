Khởi tố 5 bị can tổ chức cho nhóm của BN1440 nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 1/1, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo Khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

5 bị can bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (30 tuổi), Phạm Thanh Hập (30 tuổi), Trang Văn Út (31 tuổi, cùng trú tỉnh An Giang).

Trong đó, Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng ở Campuchia để đưa nhóm của BN1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Tài, Dinh, Hập, Út được xác định là do bị can Hùng câu móc để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đi TP Châu Đốc hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu.

Ngoài việc khởi tố 5 bị can nêu trên, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và bắt các đối tượng có liên quan.

Phan Phi Hùng khi bị bắt. (Ảnh: CACC)

Như VTC News đưa tin, sau khi BN1440 nhập cảnh trái phép và về đến nhà ở Vĩnh Long, người nhà của bệnh nhân này đã thông báo ngay ngành chức năng đưa đi cách ly.

Bệnh nhân này khai nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới ở tỉnh Tây Ninh. Sau đó mới khai nhập cảnh tại khu vực biên giới ở tỉnh An Giang gây khó khăn cho công tác điều tra và phòng chống dịch bệnh.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh An Giang tung lực lượng trinh sát phối hợp với công an tỉnh các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và TP.HCM để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này. Từ đây, Công an An Giang phát hiện ra đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an An Giang bước đầu xác định có thêm tổng cộng 8 người tham gia cùng BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. 8 người này hiện đã được ngành chức năng các địa phương đưa đi cách ly.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan tới BN1440.