Kẻ lừa 'chạy' cách ly cho 2 người Trung Quốc khai gì?

Ngày 14/8, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Châu Tuấn (sinh năm 1984, trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) nhận tiền "chạy" cách ly cho 2 người Trung Quốc.

Qua điều tra ban đầu, ngày 10/8, công an phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang nhận được thông tin trình báo của bà Vòng Mỹ Vân (trú đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) vừa bị người tên là Tuấn lừa mất 10.000USD cùng 10 triệu đồng.

Theo bà Vân: "Tuấn nói với tôi rằng có nhiều mối quan hệ và có thể “chạy” cách ly được. Tưởng thật, tôi đã đưa cho Tuấn tiền và USD”.

Tuấn tại cơ quan điều tra.

Sau khi nhận được tiền, bà Vân thấy nghi ngờ nên gọi điện thoại yêu cầu Tuấn trả tiền. Tuy nhiên, bà Vân không liên lạc được tên này nên đến cơ quan công an cung cấp thông tin, trình báo vụ việc.

Trước sự việc trên, công an phường Lộc Thọ đã báo cáo lãnh đạo cấp TP, đồng thời nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Đến ngày 12/8, lực lượng trinh sát hình sự mới vây bắt được nghi phạm, dẫn giải về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Châu Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, qua mối quan hệ xã hội bà Vân đã được Nguyễn Thanh Sang (trú phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) dẫn đến gặp người đàn ông tên Tuấn kể trên.

Tuấn khai nhận, trước đó 2 người bạn người Trung Quốc của bà Vân đang bị cách ly phòng dịch COVID-19 tại một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Sau đó, Nguyễn Thanh Sang dẫn mối cho bà Vân gặp Tuấn để chạy cách ly cho 2 người Trung Quốc trên.

Qua điện thoại Tuấn giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lực lượng chức năng ở Nha Trang và “chạy” cách ly được cho 2 người nước ngoài về nước hoặc không bị cách ly để ra ngoài làm việc. Tuấn yêu cầu phải trả phí “chạy” cách ly là 10.000USD và 10 triệu đồng. Bà Vân tin tưởng nên thông báo cho 2 người bạn trên để họ chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Sáng 30/7, bà Vân hẹn Tuấn trước cổng trường mầm non đối diện Công an thành phố Nha Trang để nhận tiền. Nhận tiền xong, Tuấn đi bộ vào Công an thành phố sau đó trở ra và nói với bà Vân và nói đã giải quyết xong.

Đến chiều tối cùng ngày, hai người Trung Quốc sẽ được ra khỏi nhà, không bị cách ly nữa nhưng sau đó, 2 Trung Quốc vẫn không được ra khỏi nhà đã liên lạc với bà Vân.