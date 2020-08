Bị tố lừa đảo hơn 10 tỉ đồng, cán bộ ngân hàng tự ý nghỉ việc

(VTC News) - Theo Công an tỉnh Bình Phước, phương thức hoạt động của ứng dụng thanh toán hộ Myaladdinz có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo, người dân cần cẩn trọng.

Nguyễn Ngọc Thuận và 13 người khác bị khởi tố sau khi Giám đốc Công an tỉnh An Giang cầm quân đột kích trường gà do nhóm này tổ chức.