Indonesia từ chối liên minh với Mỹ, khẳng định trung lập trong quân sự

(VTC News) -

Theo Sputnik, Tổng tham mưu trưởng lục quân Mỹ, Đại tướng James McConville trong chuyến công du đến Indonesia mới đây đã một lần nữa kêu gọi Jakarta tăng cường hợp tác quân sự hơn nữa với Washington. Đây là một phần trong kế hoạch mà Mỹ tuyên bố sẽ giúp mang lại hòa bình cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto ngày 12/5, tướng McConville nói rằng những nỗ lực của Mỹ chỉ hướng đến ổn định, hòa bình cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng tham mưu trưởng lục quân Mỹ Đại tướng James McConville (bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc gặp hôm 12/5. (Ảnh: Army Times)

“Chúng tôi có nhiều bạn bè trong khu vực và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau. Tất cả chúng ta đều có chung lợi ích khi khu vực hòa bình, an ninh, ổn định. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc cùng nhau để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cho tất cả mọi người”, tướng McConville cho biết.

Về phần mình, Bộ trưởng Subianto mô tả hòa bình và ổn định trong khu vực là “mối quan tâm” của Jakarta, nhưng khẳng định Indonesia sẽ duy trì chính sách trung lập, cam kết tiếp tục theo đuổi mối quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới – đặc biệt là tất cả các cường quốc.

Theo Sputnik, tướng McConville đến Indonesia ngay sau chuyến công du Philippines 11/5. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Mỹ và Philippines tổ chức các cuộc tập quy mô lớn chưa từng có.

Lập trường của Indonesia trong việc duy trì chính sách trung lập và không mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ trong những năm qua gần như không thay đổi. Jakarta cũng giữ một quan điểm như vậy đối với các đề nghị hợp tác quân sự từ Bắc Kinh, cho dù Bộ trưởng Subianto từng hứa sẽ nối lại các cuộc tập trận chung giữa hai bên.

Trà Khánh (Nguồn: Sputnik)