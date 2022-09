IAEA kêu gọi thiết lập vùng an toàn quanh nhà máy Zaporizhzhia

(VTC News) -

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tổng hợp kết quả của chuyến thị sát tới các cơ sở năng lượng hạt nhân ở Ukraine, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Cơ quan này đề nghị thiết lập khu vực an toàn và an ninh xung quanh Zaporizhzhia để đề phòng “sự cố hạt nhân” có thể xảy ra do các hành động quân sự.

IAEA tuyên bố sẵn sàng tiến hành ngay các cuộc tham vấn về vấn đề này, cho rằng bước đi như vậy sẽ giúp ngăn chặn sự cố hạt nhân có thể gây ra bởi các hành động quân sự.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia.

"Trong khi chờ đợi xung đột chấm dứt và tái thiết, cần có các biện pháp tạm thời để ngăn chặn sự cố hạt nhân phát sinh do thiệt hại vật chất các phương tiện quân sự gây ra", IAEA cho hay.

"IAEA sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức các cuộc tham vấn trong việc thiết lập khẩn cấp một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân tại Zaporizhzhia", IAEA cho biết thêm.

Theo các chuyên gia của IAEA, một số "sự kiện" đã xảy ra tại nhà máy Zaporizhzhia vi phạm các nguyên tắc an toàn hạt nhân. Nhóm chuyên gia của IAEA "đã chứng kiến các cuộc pháo kích trong khu vực lân cận nhà máy".

IAEA khuyến nghị cần thiết phải thiết lập lại nguồn cung cấp điện dự phòng cho Zaporizhzhia, phục vụ cho hoạt động của hệ thống làm mát.

"IAEA khuyến nghị đường dây cung cấp điện dự phòng như đã thiết kế nên được thiết lập lại, cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự có thể ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện cho nhà máy", IAEA cho biết thêm.

IAEA kêu gọi các bên liên quan đến xung đột hiện nay cung cấp các điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên tại cơ sở hạt nhân. "IAEA khuyến nghị nên thiết lập lại một môi trường làm việc thích hợp, bao gồm cả sự hỗ trợ của gia đình, cho các nhân viên vận hành”, báo cáo của IAEA nêu.

Theo đánh giá của IAEA, ba nhà máy điện hạt nhân khác của Ukraine gồm Rovenskaya, Khmelnitskaya và South Ukraine, vẫn hoạt động ở chế độ tiêu chuẩn.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy, yêu cầu IAEA thanh sát cơ sở này.