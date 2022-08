IAEA ấn định ngày khảo sát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

(VTC News) -

Theo Wall Street Journal, các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên hợp quốc (IAEA) sẽ kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, đánh giá tình hình tại cơ sở này trong bối cảnh diễn ra giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

Ông Morgan Libby, một cựu quan chức IAEA, cho rằng nhiệm vụ của cơ quan lần này có thể trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất kể từ sự cố Chernobyl năm 1986.

Hôm 29/8, ông Rafael Grossi, người đứng đầu IAEA, thông báo cơ quan thành lập nhóm chuyên gia đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhà máy nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 nhưng phần lớn vẫn được điều hành bởi các nhân viên Ukraine, theo RT.

“Chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn và an ninh của cơ sở hạt nhân lớn nhất của Ukraine và châu Âu”, ông viết trên Twitter.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Sputnik)

Ông Grossi cho biết phái đoàn sẽ đánh giá thiệt hại, kiểm tra hệ thống an toàn, an ninh và nói chuyện với cả nhân viên Nga và Ukraine tại cơ sở. Trong bài báo xuất bản trên New York Times hôm 27/8, nhóm của IAEA bao gồm 14 chuyên gia từ “hầu hết các quốc gia trung lập”. Cả Mỹ và Anh được cho là sẽ không có bất kỳ đại diện nào trong nhóm vì Nga cho rằng những quốc gia đó "​​không công bằng" trong sự ủng hộ của họ đối với chính phủ ở Kiev.

Moskva nhiều lần cáo buộc các lực lượng Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân, đồng thời cảnh báo pháo kích có thể gây ra một thảm họa còn hơn cả sự cố Chernobyl. Tuy nhiên, Kiev khẳng định chính các lực lượng của Nga đang pháo kích vào địa điểm này khi đang đồn trú ở đó.

Các vụ pháo kích được cho là đã xảy ra gần nơi đặt nhà máy khi đoàn công tác của IAEA chuẩn bị đến khảo sát, khiến 9 người bị thương.