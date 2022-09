IAEA thu thập thông tin quan trọng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

(VTC News) -

"Chúng tôi đã đạt được điều rất quan trọng trong hôm nay và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang ở lại đây. Hãy cho thế giới biết rằng IAEA đang có mặt ở Zaporizhzhia", ông Grossi nói trong video do hãng thông tấn Nga RIA Novosti công bố.

Ông Rafael Grossi lưu ý IAEA sẽ tìm cách thiết lập "sự hiện diện thường xuyên" tại Zaporizhzhia, nhưng không nói rõ phái đoán sẽ lưu lại cơ sở này bao lâu trong chuyến kiểm tra lần này.

"Trong vài giờ, chúng tôi đã thu thập được nhiều thông tin. Tôi đã thấy điều quan trọng mà mình cần thấy", ông này cho biết thêm.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi trả lời báo giới khi tới thăm nhà máy Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters).

Vị quan chức cấp cao của IAEA cũng ghi nhận nhân viên và quản lý của nhà máy "làm việc tận tụy", những người mà ông khẳng định đang "tiếp tục hoàn thành một cách chuyên nghiệp công việc của họ", bất chấp hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, chiều 1/9, nhóm thanh sát viên gồm 14 chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

"Phái đoàn hỗ trợ của IAEA do Tổng giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu vừa đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya để tiến hành các hoạt động an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như các biện pháp bảo vệ không thể thiếu", IAEA cho hay.

Hãng thông tấn Interfax của Nga cho hay, ông Grossi và một số người trong nhóm chuyên gia đã rời nhà máy chiều 1/9.

Công ty hạt nhân Energoatom của Ukraine - đơn vị đang điều hành Zaporizhzhia - xác nhận 5 đại diện của IAEA sẽ ở lại nhà máy, có thể đến ngày 3/9.

Nga giành quyền kiểm soát Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - vào đầu tháng 3, ngay sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kể từ đó, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và các binh sĩ chuyên trách canh gác địa điểm này, trong khi các nhân viên Ukraine tiếp tục vận hành nhà máy.

Thời gian gần đây, Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau bắn vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân, làm tăng nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Trong tuyên bố đưa ra hồi giữa tháng 8, ông Grossi kêu gọi các bên kiềm chế quân sự tối đa trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể "dẫn đến một vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng với những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra đối với sức khỏe con người và môi trường tại Ukraine và các nơi khác".