Hơn 1 tháng Hà Nội ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, nhiều nơi 'đâu lại vào đấy'

Công an quận Cầu Giấy cho biết, trên tuyến phố Khúc Thừa Dụ, lực lượng cảnh sát trật tự thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè và xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Từ 22/2 đến 20/3, Công an quận Cầu Giấy đã xử lý tổng số 28 trường hợp vi phạm các lỗi về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.