Hoang phí 33.000m2 'đất vàng' ở Hội An suốt 15 năm rơi vào tay doanh nghiệp

Theo tìm hiểu của PV VTC News, dự án khu Resort & Spa Marriott Hội An (phường Cẩm An, TP Hội An) do Công ty CP Khu du lịch và khách sạn Phát Đạt Quảng Ngãi (Công ty Phát Đạt) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008.