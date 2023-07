Hiện thực hóa giấc mơ giữa lòng thành phố thịnh vượng

Nằm trong khuôn viên khu đô thị (KĐT) lớn được quy hoạch bài bản, đồng bộ, tòa T3, T4 nhà ở xã hội (NOXH) Golden City An Giang được thừa hưởng hệ thống giao thông hoàn chỉnh, kết nối nội – ngoại khu bởi các tuyến đường lớn như đường Nguyễn Hoàng, Hà Hoàng Hổ, Nguyễn Thái Học, Bùi Văn Danh,… giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới những điểm kinh tế, văn hóa quan trọng.

KĐT Golden City An Giang được trang bị hệ thống điện ngầm hóa đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao; hệ thống chiếu sáng tiên tiến; các đường viễn thông được quy hoạch khoa học như internet, truyền hình cáp, điện thoại tốc độ cao; thiết kế chống lũ hoàn thiện; hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng biệt, kết nối với hệ thống cấp thoát nước của thành phố.

Nơi đây còn mang đến cho cư dân không gian được bao phủ bởi những mảng xanh và những hàng cây rợp bóng mát xen kẽ mọi con đường nội khu, sẵn sàng chào đón cư dân về an cư hạnh phúc.

NOXH Golden City An Giang không chỉ là nơi ăn chốn ở, mà còn là nơi để trở về, nơi nạp lại năng lượng sau một ngày dài làm việc, nơi có tổ ấm bình yên và hạnh phúc gia đình.

Khơi nguồn cảm hứng từ phong cách thiết kế xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, toàn bộ căn hộ tại tòa T3, T4 Golden City An Giang đều có tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn nắng, gió và ánh sáng tự nhiên, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, các phòng chức năng đều được bố trí khoa học, phân bổ khéo léo, tính toán diện tích phù hợp, giúp cư dân luôn có cảm giác thoải mái, thoáng đãng trong từng không gian sống.

Tòa T3, T4 Golden City An Giang còn ghi điểm tuyệt đối với việc sở hữu hầm để xe thoáng rộng, thuận tiện, đáp ứng tối đa nhu cầu gửi xe của cư dân, đảm bảo an ninh cho tòa nhà. Không chỉ vậy, sảnh thang máy và hành lang căn hộ được thiết kế rộng rãi vừa giúp không khí lưu thông được tốt hơn, vừa giúp cư dân thoải mái hơn trong việc đi lại.

“Được thiết kế khoa học hiện đại, chất lượng bàn giao vượt trội cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ, chúng tôi tin tưởng rằng, sau khi đi vào hoạt động, NOXH Golden City An Giang sẽ trở thành một khu dân cư kiểu mẫu, một miền an cư hạnh phúc đích thực mà bất kỳ người lao động An Giang nào cũng mong muốn được sở hữu, được trở về”, ông Đỗ Khắc Huy – Giám đốc Dự án chia sẻ.

Tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang là một trong số ít dự án sở hữu vị trí “tam cận” đắt giá – “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” mà số đông người mua nhà luôn mong muốn sở hữu.

Tọa lạc tại vị trí “vàng” trung tâm TP. Long Xuyên – giao lộ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang liền kề hệ thống trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, vui chơi giải trí hàng đầu thành phố.

Theo quan niệm của người Á Đông, thành tố “thủy” (nước) biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và là khởi nguồn cho mọi sự thịnh vượng. Những công trình có dòng sông uốn quanh, tức có thủy khí, sẽ mở ra vận khí tốt lành, mang lại cuộc sống vui vẻ và thuận lợi. Với lợi thế liền kề dòng sông Long Xuyên hiền hòa, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang không chỉ mang đến môi trường sống trong lành lý tưởng, có lợi cho sức khoẻ mà còn có ý nghĩa phong thuỷ, phú quý sinh tài, đảm bảo cuộc sống bình an, hạnh phúc cho gia chủ.

Với sứ mệnh trở thành biểu tượng thịnh vượng mới tại TP. Long Xuyên, KĐT Golden City An Giang được kiến tạo theo mô hình “phố trong phố”, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống mới lạ và trọn vẹn mỗi ngày với chuỗi dịch vụ tiện ích nội – ngoại khu hiện đại: quảng trường trung tâm sôi động; khu vui chơi đa sắc màu; khu mua sắm sầm uất; hệ thống phòng khám 24/24 với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao; trường Quốc tế GIS, trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, trường THCS Hùng Vương, trường Đại học An Giang,… thuận tiện mọi đường tới trường của con.

Đề cao trải nghiệm sống hài hòa giữa cảnh quan xanh, quy hoạch thông minh và tiện ích đồng bộ, tòa T3, T4 NOXH nói riêng và KĐT Golden City An Giang nói chung đã khiến khách hàng “phải lòng” ngay từ lần đầu ghé thăm. Bên cạnh đó, sức hút của tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang còn đến từ pháp lý minh bạch, sổ hồng lâu dài và tiến độ thi công thần tốc.

Hội tụ những giá trị vượt trội với mức giá hợp lý, tòa T3, T4 NOXH Golden City An Giang là sự lựa chọn lý tưởng, thỏa mãn ước mơ về một miền an cư hạnh phúc của người lao động An Giang.