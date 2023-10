Hầm đi bộ tiền tỷ ở TP.HCM xuống cấp, dân không dám đi

Trước đó, ngày 10/2, có 3 người mang theo hung khí đến đe dọa, uy hiếp nhân viên trực gác hầm chui BT3 - nút giao thông Bình Thuận và cướp đi một khung lan can thép của cầu thang đi bộ tại nhà chờ bên phải hướng cầu Bình Điền đi Long An. Đến 20/2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM đã có công văn đề nghị Công an huyện Bình Chánh hỗ trợ xử lý tình trạng trộm cướp, mất an ninh trật tự tại khu vực các hầm chui này.