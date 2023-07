Hai nhà máy thủy điện thường xuyên 'khát nước' đã phát điện trên 70% công suất

(VTC News) -

Trả lời VTC News sáng 23/7, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, hiện tại, mực nước hồ chứa của nhà máy thủy điện Bản Vẽ vượt mực nước chết hơn 2,5m và đảm bảo công suất phát điện theo quy trình vận hành.

“Từ trung tuần tháng 7, khu vực miền Trung bước vào mùa mưa lũ, nhưng đến nay chưa có trận lũ nào đáng kể. Hiện nhà máy vẫn đảm bảo công suất phát điện theo quy trình vận hành của Cục Điều tiết điện lực và EVN. Bình quân mỗi ngày nhà máy phát khoảng 1 triệu kWh”, ông Hùng nói.

Cũng trong sáng 23/7, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc nhà máy thuỷ điện Thác Bà thông tin, lưu lượng nước đổ về hồ hồ chứa khoảng 200 m3/s, giúp mực nước vượt mực nước chết từ 3-4m.

“Lưu lượng nước về tương đối, vượt qua mực nước chết nên nhà máy thuỷ điện Thác Bà trở lại hoạt động bình thường. Hiện chúng tôi đã khai thác cả 3 tổ máy, công suất khoảng 30MW/h, tương đương với 70 - 75% công suất của nhà máy”, ông Cường nói.

Thủy điện Thác Bà đã phát trên 70% công suất. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, theo thông tin của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, tuy có giảm nhẹ so với hôm qua; Khu vực Bắc Trung Bộ thấp, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng nhẹ so với hôm qua.

Theo đó, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên mực nước cao (Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, cũng phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng tại các hồ khu vực Bắc Bộ dao động nhẹ; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm.

PHẠM DUY