Trước thềm bão số 1, thủy điện phía Bắc tăng công suất phát điện, sẵn sàng đón lũ

Ngày 17/7, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) cho biết, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, và dao động nhẹ so với hôm qua. Cụ thể: hồ Lai Châu: 907 m3/s; hồ Sơn La: 2150 m3/s; hồ Hòa Bình: 2156 m3/s; hồ Thác Bà: 200 m3/s; hồ Tuyên Quang: 380 m3/s; hồ Bản Chát: 64 m3/s; hồ Trung Sơn: 247 m3/s; hồ Bản Vẽ: 54 m3/s; hồ Hủa Na: 33.19 m3/s; hồ Bình Điền: 6.24 m3/s; hồ Hương Điền: 30 m3/s…

Hiện các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc có mực nước cao, do vậy nhiều hồ thủy điện đang tăng công suất phát điện nhằm hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.

Trong khi đó, các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Các hồ thủy điện lớn khu vực phía Bắc phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; các hồ thuỷ điện nhỏ đang tăng công suất phát điện hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ. (Ảnh: EVN).

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao dộng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ.

Còn theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 1 (tên quốc tế là Talim) có thể đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng từ ngày 19/7 đến ngày 20/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,5-0,7m, mực nước tổng cộng cao từ 2,3-2,9m.

Nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường và sóng lớn vào chiều 18/7.

PHẠM DUY