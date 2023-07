Mực nước thủy điện 22/7: Thủy điện miền núi phía Bắc tăng công suất phát

(VTC News) -

Hôm nay 22/7, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, dao động nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng nhẹ so với hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên mực nước cao (Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng), đang tăng công suất phát điện hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.

Thủy điện miền núi phía Bắc tăng công suất phát điện, hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ. (Ảnh minh họa)

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, cụ thể (mực nước hồ/ mực nước chết): Hồ Lai Châu: 283.66 m/265 m; Hồ Sơn La: 193.80/175 m (mực nước trước lũ: 200m); Hồ Hòa Bình: 97.15/80m (mực nước trước lũ: 105m; Hồ Thác Bà: 48.81/46 m (mực nước trước lũ: 56m); Hồ Tuyên Quang: 99.53/90m (mực nước trước lũ: 105.2m); Hồ Bản Chát: 450.14/431m. Các hồ mực nước thấp: Thác Bà, Bản Vẽ.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm.

Khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về nhiều, một số hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Khu vực Đông Nam Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành, giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Khu vực Tây Nguyên, các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Công Hiếu