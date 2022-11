Hai gã đàn ông mời nữ du khách nước ngoài đi xe ôm rồi trộm tiền

(VTC News) -

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Viết Thu (57 tuổi, trú tổ 15, khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) và Đinh Xuân Hiếu (31 tuổi, trú tổ 10, khối An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an TP Hội An nhận tin báo của chị Shiri Sade (du khách nước ngoài) về việc bị 2 người chạy xe ôm trộm cắp tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Viết Thu và Đinh Xuân Hiếu là nghi phạm thực hiện vụ trộm nên bắt giữ.

Huỳnh Viết Thu (trái) và Đinh Xuân Hiếu.

Tại cơ quan công an, 2 người khai nhận, lúc 23h ngày 1/11, Hiếu và Thu (mỗi người chạy một xe máy) trên đường Cửa Đại, TP Hội An thì thấy chị Shiri Sade đang đi bộ nên tiếp cận mời chị đi xe ôm.

Chị Shiri Sade đồng ý và Thu chở du khách này về khách sạn. Đến trước khách sạn, chị Shiri Sade mở ví lấy tiền trả thì Hiếu nhanh tay rút một xấp tiền đưa cho Thu đứng phía sau cất giấu. Tuy nhiên, Thu làm rơi sấp tiền xuống đất, chị Shiri Sade thấy vậy chạy đến lấy thì bị 2 người ngăn cản. Hiếu nhanh chóng lấy một số tiền bỏ vào túi, số còn lại thì nhặt lên đưa cho chị Shiri Sade.

Do đêm tối, chị Shiri Sade không biết số tiền bị mất là bao nhiêu, còn Hiếu và Thu lên xe bỏ đi. Khi lên phòng khách sạn, kiểm tra lại, chị Shiri Sade phát hiện mất 2 triệu đồng nên trình báo công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An khám xét nơi ở của Hiếu, thu giữ toàn bộ số tiền đã lấy của chị Shiri Sade và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hiếu và Thu theo quy định.