'Nữ quái' giả danh cán bộ, trộm tiền và vàng của cụ bà 70 tuổi

(VTC News) -

Ngày 19/4, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thịnh (32 tuổi, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Thịnh. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 10/3, Thịnh đến nhà của cụ N.T.T. (70 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Tam Xuân 1) và giới thiệu mình là cán bộ nhà nước.

Thịnh nói với bà T. rằng chồng bà là người có công với cách mạng nên bà sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà. Tuy nhiên, muốn nhận được số tiền trên, bà T. phải nộp 30 triệu đồng và thay đồ đẹp để đoàn công tác xuống chụp hình.

Lợi dụng lúc cụ T. đi thay đồ, Thịnh lấy trộm của nạn nhân 9 triệu đồng tiền mặt và gần 6 chỉ vàng.