Hà Tĩnh: Mỏ đá hết hạn vẫn rầm rộ khai thác đất bán cho dự án

Mỏ đá Lạc An thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép lại cho Công ty cổ phần Lạc An (Công ty Lạc An, trụ sở đóng tại TP. HCM) vào năm 2012, với tổng diện tích 15,5ha. Đến năm 2018, hợp đồng thuê đất của mỏ đá đối với Công ty Lạc An đã hết hạn.