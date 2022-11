Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu phân làn nút giao Mễ Trì

Các phương tiện từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì theo hướng rẽ phải đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trước Chung cư The Matrix One, sau đó rẽ phải đi Mễ Trì. Các phương tiện trên đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì, Châu Văn Liêm đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện chung cư The Matrix One và trước cổng Cung văn hoá hữu nghị Việt - Trung.