Gia đình ở Quảng Nam có 3 người mắc COVID-19

18h ngày 15/8, Bộ Y tế công bố thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở nước ta lên 950. Trong đó, Quảng Nam có 4 ca, 3/4 trường hợp này là người thân trong một gia đình.

Khối An Hội - nơi BN931, BN932, BN933 sinh sống đang bị phong tỏa.

Theo đó, bệnh nhân 931 là nam, 66 tuổi, trú đường Ngô Quyền, khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An.

Bệnh nhân đang sống trong khối phố đang bị phong tỏa với con trai P.T., cháu nội P.M.H. (14 tuổi, BN932), con dâu H.T.Q. (35 tuổi, BN933).

Từ 23/4 đến 13/5, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 29/5, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Từ đầu tháng 7 đến 14/8, buổi sáng, bệnh nhân đạp xe tập thể dục, sau đó ở nhà giữ cháu ngoại P.V.L., P.V.T. , chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình và một số người đến thăm.

Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 14/8. Ngày 15/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Bệnh nhân có tiền sử mổ tim, ung thư đại tràng di căn phổi.

Bệnh nhân 932 là nam, 14 tuổi, trú đường Ngô Quyền, khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An. Bệnh nhân là con của BN933, là cháu nội của BN931.

Trong khoảng thời gian từ 15/7 đến 25/7, bệnh nhân thường chơi đá bóng với nhóm bạn trong khối phố. Từ ngày 31/7, bệnh nhân được cách ly trong khu phong tỏa An Hội.

Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 14/8.

Ngày 15/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam).

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Lực lượng chức năng chốt chặn đường dẫn vào khối An Hội.

Bệnh nhân 933 là nữ, trú đường Ngô Quyền, phường Minh An, TP Hội An. Bệnh nhân là mẹ của BN932, là con dâu BN931.

Cuối tháng 6, bệnh nhân ra chăm cô P.T.T. đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng 2 lần (không nhớ rõ ngày).

Tối 24/7, bệnh nhân bán hàng tại khu chợ đêm Nguyễn Hoàng (đeo khẩu trang).

Từ 25 đến 31/8, bệnh nhân ở nhà, không buôn bán, có đi chợ Cẩm Phô, khi đi có đeo khẩu trang.

Từ ngày 31/7 đến 14/8, bệnh nhân ở nhà do khối phố bệnh nhân sinh sống bị phong tỏa. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 14/8.

Ngày 15/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 90 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 934 là nữ, 35 tuổi, trú khối Tân Lập, phường Tân An, TP Hội An. Bệnh nhân là giáo viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung. Bệnh nhân là con của BN774, mẹ của BN842. Bệnh nhân sống cùng gia đình tại nhà riêng trên đường Phan Đăng Lưu, TP Hội An.

Từ ngày 17/7 đến 21/7, bệnh nhân chủ yếu di chuyển từ nhà riêng đến nơi làm việc là Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (tiếp xúc với 4 đồng nghiệp) và chăm sóc mẹ tại phòng 718, khoa Nội Thần kinh – Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 22/7, bệnh nhân làm lễ tân tại hội thảo của trường, không đeo khẩu trang. Ngày 23/7, bệnh nhân đưa BN774 xuất viện, về nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tân An.

Sáng 24/7, bệnh nhân ra làm thủ tục xuất viện cho BN774 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 25/7, bệnh nhân đến lưu trú tại Ann Reatreat, đường Thoại Ngọc Hầu cùng với 3 gia đình bạn, ở cùng phòng với 3 người.

Trưa 26/7, bệnh nhân rời khách sạn về nhà trong tình trạng mệt mỏi, không khỏe, sốt 39 độ C. Sáng 27/7, bệnh nhân đi khai báo y tế.

Sáng 29/7, bệnh nhân đến khám, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hội An. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 và có kết quả âm tính vào ngày 9/8. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và có kết quả dương tính vào ngày 14/8.

Ngày 15/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Hiện tại, bệnh nhân ho nhẹ, không sốt.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An