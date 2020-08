Thêm một bệnh nhân 83 tuổi ở Quảng Nam mắc COVID-19

Theo đó, bệnh nhân là nữ, trú khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An. Bệnh nhân là trường hợp thứ 883 mắc COVID-19 ở nước ta.

Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, nơi BN883 đang được điều trị.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 9/7 đến 23/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa Bỏng, tầng 2, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với những người đến chăm nuôi gồm N.T.M. (BN858), N.T.P., N.T.T.

Trưa 23/7, bệnh nhân được đưa về nhà tại Hội An. Từ ngày 23/7 đến 12/8, bệnh nhân ở nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và đến thăm gồm: N.C.C., V.T.B., L.T.D., T.T.Đ., N.N., N.D., N.T.N.O., H.V.S.

Bệnh nhân được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam).

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sử điều trị bệnh về tim mạch.

Ngoài trường hợp trên, cách đây không lâu, Quảng Nam cũng ghi nhận một ca 83 tuổi mắc COVID-19. Cụ bà này là bệnh nhân thứ 623 ở nước ta. Bệnh nhân trú ở khối Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 có thể tự đi lại được. (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy)

Trong khi đó, bệnh nhân cao tuổi nhất mắc COVID-19 ở Quảng Nam là cụ bà 100 tuổi (BN592, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên).

Cụ bà đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện, sức khoẻ của cụ bà tiến triển tốt và cụ có thể tự đi lại được.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An