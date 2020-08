Bà nội và cháu 5 tuổi ở Quảng Nam nhiễm SARS-CoV-2

18h ngày 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 18 ca COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 929. Trong đó, 2 trường hợp ở Quảng Nam có mối quan hệ bà-cháu.

Người dân trong khu vực bị phong tỏa ở Quảng Nam được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 928 là nam, 5 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.

Bệnh nhân sống cạnh nhà ông nội là BN796, thím là BN898, bà nội là BN929. Bệnh nhân hay sang nhà nội chơi (nhà nội bán hàng tạp hóa).

Từ ngày 20/7 đến 8/8, bệnh nhân tiếp xúc với BN898, BN796 cùng những thành viên trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (không rõ tên).

Sáng 9/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh.

Tối 13/8, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Ngày 14/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Bệnh nhân 929 là nữ, 57 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân là vợ của BN796.

Ngày 21-22/7, con trai Đ.N.V. đưa chồng của bệnh nhân là BN796 nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng (tại đây có tiếp xúc BN428).

10h ngày 23/7, bệnh nhân có tiếp xúc với chồng sau khi người này xuất viện về nhà.

9h ngày 9/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh.

Tối 13/8, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Ngày 14/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 86 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An