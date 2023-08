EU nêu lý do không đảm bảo an ninh cho Ukraine

(VTC News) -

"Liên minh châu Âu (EU) đang hỗ trợ Ukraine trong một số lĩnh vực, nhưng đảm bảo an ninh không phải là vấn đề của EU", người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết hôm 8/8.

"EU không phải là một tổ chức an ninh. Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh là cuộc thảo luận dành cho NATO và cho từng thành viên, chứ không phải cho EU", người phát ngôn Peter Stano cho biết thêm.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, không có hồi kết. (Ảnh: Anadolu)

Mới đây, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu thảo luận về việc Washington cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev trong khi chờ hoàn tất quá trình gia nhập NATO.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, các cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine diễn ra ở cấp chuyên viên, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể của “cam kết an ninh”.

Các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh Mỹ - Ukraine là bước đi theo các cam kết do G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva hồi đầu tháng 7 nhằm xây dựng các đảm bảo an ninh cho Kiev.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, NATO đề nghị hỗ trợ Ukraine trong việc đối phó với xung đột kéo dài ở Ukraine song không ấn định thời gian để Ukraine trở thành NATO một khi nước này vẫn chìm trong tình trạng xung đột. Phương Tây cũng cam kết cung cấp vũ khí lâu dài cho Kiev.

Bên lề hội nghị, các thành viên G7 đã đồng ý cho mỗi quốc gia đàm phán thỏa thuận song phương nhằm đảm bảo an ninh và giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.

Mỹ và các đồng minh đã đổ vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ USD vào Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga leo thang vào tháng 2/2022, đồng thời khẳng định không phải là một bên trong cuộc xung đột.

Nga cho rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ làm gia tăng các hành động thù địch và khiến các nước phương Tây hậu thuẫn can dự sâu hơn vào cuộc xung đột, không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh (Nguồn: Sputnik)