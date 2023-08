ECOWAS có thể can thiệp quân sự vào Niger bất kỳ lúc nào

"Kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng và thời điểm can thiệp cũng đã được thống nhất", Cao ủy các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS Abdel Fatah Musah tuyên bố tại buổi họp báo ngắn ngay sau cuộc họp bất thường 2 ngày của tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tại Ghana.

Theo đó, hành động can thiệp có thể diễn ra bất kỳ lúc nào, ngay khi nhận được “mệnh lệnh”.

Cuộc họp các tổng tham mưu trưởng khối ECOWAS vào ngày 17/8/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Musah không nói rõ “mệnh lệnh” do ai đưa ra, mà chỉ cho biết hành động can thiệp sẽ diễn ra một cách nhanh gọn với mục tiêu là khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger. Quan chức này khẳng định ECOWAS sẽ không tiến hành một cuộc chiến tranh nếu còn cơ hội cứu vãn, nhắc lại quan điểm trước đó của ECOWAS rằng can thiệp quân sự là lựa chọn cuối cùng của khối này, sau khi các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Bình luận trên truyền hình Aljazeera, một số nhà phân tích khu vực có chung nhận định: nhiều khả năng các tướng lĩnh quân đội ECOWAS chưa thống nhất được kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger do chưa tập hợp đủ lực lượng cần thiết, hoặc muốn tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Bên cạnh đó, mục tiêu mà ECOWAS đưa ra là “can thiệp nhanh gọn” để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger, cũng được cho là không khả thi.

Chính quyền quân sự Niger chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về kết quả cuộc họp tổng tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS đêm 17/8.