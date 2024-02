Du khách thích thú 'check-in' nhà thờ cổ hơn 130 năm tuổi ở Phú Yên

Nhà thờ Mằng Lăng nằm ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, được xây dựng năm 1982, với diện tích 5.000m², là một trong những nhà thờ Công giáo lâu đời nhất ở Việt Nam. Theo truyền miệng, do ở đây khi xưa rợp bóng cây mằng lăng hoa tím, nên Mằng Lăng được lấy làm tên nhà thờ.