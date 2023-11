Dự báo thời tiết ngày 15/11: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung mưa không ngớt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 14/11 và ngày 15/11

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai - 15/11, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biển 16-19 độ C, có nơi dưới 12 độ C, trưa và chiều trời hửng nắng.

Về tình hình mưa lớn ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho hay, từ chiều 14/11 đến chiều 16/11, Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Bình Định mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, phía nam Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Miền Trung tiếp tục mưa trắng trời. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Ngoài ra, từ chiều 14/11 đến chiều 16/11, phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động; các sông ở Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên nướ đang xuống.

Mực nước lúc 13h ngày 14/11 trên các sông như sau: Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại huyện Lệ Thủy 1,9m, dưới mức báo động (BĐ) 2 là 0,3m. Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 3,23m, trên BĐ2 0,23m; sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 7,85m, dưới BĐ2 0,15m.

Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 1,67m (dưới BĐ1); sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 6,01m, dưới BĐ3 0,49m; sông Vệ (Quảng Ngãi) tại sông Vệ 4,07m, dưới BĐ3 0,43m.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia, sông Trà Khúc, sông Vệ ở mức xấp xỉ BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi xuống dần mức BĐ1-BĐ2.

Từ nay 14/11 đến 18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Định, bắc Phú Yên có thể xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Chính quyền và người dân cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 14/11 và ngày 15/11

Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Thừa Thiên Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, Ninh Thuận - Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, Ninh Thuận-Bình Thuận 30-33 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.