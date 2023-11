Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, có nơi rét dưới 10 độ C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm 2023-2024 đang bao trùm các tỉnh miền Bắc. Dự báo đêm 15/11, nước ta tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cũng theo cơ quan khí tượng, trước khi không khí lạnh tăng cường, miền Trung vẫn tiếp tục mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi.

Trong đó, chiều 14/11 đến chiều 16/11, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Bình Định mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-250mm, có nơi trên 400mm; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều 14/11 đến chiều 16/11, phía Đông của Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 16-17/11, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trên biển, từ đêm 15/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ 16/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

