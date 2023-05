Đêm diễn nghệ thuật ‘Giao lưu những nét văn hoá Việt Nam – Nhật Bản’

Vào thời Edo, tay áo được may dài khiến điệu nhảy trông đẹp hơn. Tay áo dài còn được cho là có tác dụng xua đuổi ma quỷ, mang lại may mắn và các mối quan hệ. Đó là lý do Furisode trở thành loại kimono dành cho thiếu nữ.