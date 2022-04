(VTC News) -

Chiều 2/4, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết bị can truy nã Tăng Tấn Công (47 tuổi, trú xã Đại hưng, huyện Đại Lộc) vừa đến Công an xã Đại Hưng đầu thú sau 22 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 1999, Tăng Tấn Công và Cao Viết C. (quê Nam Định) cùng nhóm người tổ chức ăn nhậu tại lán trại giữa rừng thuộc thôn Đầu Gò (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc). Trong lúc nhậu, giữa Công và C. xảy ra mâu thuẫn.

Tăng Tấn Công đầu thú sau 22 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Trong lúc lời qua tiếng lại, C. dùng dao găm mang theo bên mình đâm một nhát vào người Công. Biết C. là “dân anh chị” từ địa phương khác đến, Công bỏ chạy.

Sau đó, Công mượn dao của một nhà dân rồi âm thầm quay lại lán trại và chém vào chân C. khiến nạn nhân mất máu nhiều dẫn đến thiệt mạng. Sau khi gây án, Công bỏ trốn.

Ngày 27/1/2000, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã Tăng Tấn Công.

Đến đầu năm 2022, cơ quan chức năng gửi thư đến gia đình và đề nghị Công an huyện Đại Lộc, Công an xã Đại Hưng vận động Công ra đầu thú. Sau khi được vận động, Công chủ động về nhà và đến Công an xã Đại Hưng trình diện sau 22 năm trốn lệnh truy nã.