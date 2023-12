Dàn mô tô của CSGT tập luyện, sẵn sàng đón đoàn khách quốc tế

Ngày 9/12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, luyện tập tuần tra dẫn đoàn với dàn mô tô Honda Goldwing 2023 mới được trang bị, sẵn sàng đón các đoàn quốc tế đến thăm Việt Nam.