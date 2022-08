Công viên dành cho chó đầu tiên tại Hà Nội, mỗi ngày đón hơn 100 lượt thú cưng

Anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đồng sáng lập Think Playgrounds, phụ trách dự án công viên dành cho chó, cho biết công trình ra đời với mong muốn tạo không gian an toàn, thân thiện, giúp vật nuôi có cơ hội vận động, tăng giao tiếp xã hội. Người nuôi chó cũng cảm thấy an tâm hơn khi thả động vật trong môi trường riêng biệt, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, không lo lắng vật nuôi bị bắt trộm, gặp tai nạn xe cộ hoặc tấn công người đi đường.