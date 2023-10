Con đường ở TP.HCM ngập nửa năm chưa rút, người lạ đi qua đều bị té

Từ đầu mùa mưa đến nay, đời sống của các hộ gia đình sinh sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) bị đảo lộn do nước ngập.