Chuyện lạ ở Bình Định: Huyện cấp gần 50 'sổ đỏ', 14 năm dân không có đất xây nhà

Ôm "sổ đỏ", đến chết vẫn không có đất xây nhà Gần 14 năm qua, ông Nguyễn Hữu Lập (71 tuổi) tại thôn Hòa Dõng (xã Cát Tân, Phù Cát, Bình Định) vẫn miệt mài gửi đơn yêu cầu chính quyền, cơ quan chức năng cho biết lô đất được cấp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) của gia đình ông được cấp cách đây 14 năm nằm ở vị trí nào.

Gia đình ông Lập thuộc hộ nghèo và đông con, năm 2008 được chính quyền UBND xã Cát Tân xét duyệt, ưu tiên cấp đất ở. Đến cuối năm 2009, gia đình ông Lập có giấy thông báo nộp tiền để làm "sổ đỏ" tại kho bạc. Trớ trêu thay, gần 14 năm trôi qua mặc dù đã tự tin cầm "sổ đỏ" chính chủ trên tay nhưng gia đình ông vẫn chưa biết “mặt mũi” lô đất của mình nằm ở đâu, ngang dọc ra sao.

Ông Nguyễn Hữu Lập giờ đây không những viết đơn thư cầu cứu cho mình mà còn cho cả người con rể đã chết khi vẫn chưa nhận được đất của mình.

“Niềm vui cứ ngỡ Nhà nước tạo điều kiện, ưu tiên cho những hộ nghèo, có công với cách mạng để ổn định chỗ ở nhưng càng chờ đợi lại càng buồn thêm. Giờ đã gần 14 năm tôi phải kiêm luôn việc đòi đất cho cả con rể mình nữa”, ông Lập buồn bã.

Ông Lập có người con rể là anh Vy Văn Sơn (SN 1985) chồng của chị Nguyễn Thị Vân (1985). Gia đình của anh Sơn, chị Vân cũng thuộc diện nghèo không có đất ở.

Ngày 12/11/2019, gia đình anh chị được cấp 1 lô đất ở có diện tích 140 m2, thửa đất số 263, tờ bản đồ số 20, số vào sổ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H00884 do Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát, ông Lương Ngọc Anh, ký cấp.

Chờ đợi mòn mỏi trong 13 năm, năm 2022 khi giấc mơ về một căn nhà riêng còn chưa thành hiện thực thì anh Sơn không may qua đời, để lại người vợ trẻ và những đứa con bơ vơ "không mảnh đất cắm dùi". Đám tang của anh Sơn cũng phải tổ chức tại nhà cha mẹ. Từ đó tới nay, vợ con anh về nhà ngoại ở nhờ, tiếp tục nỗi mòn mỏi chờ đất được cấp trong "sổ đỏ".

Khi mất, con rể tôi vẫn cầm "sổ đỏ" trên tay và dặn tôi, ba đòi đất cho ba đã mệt rồi giờ ba cố gắng đòi thêm cho con nữa để vợ con con đỡ khổ. Chỉ thương con gái tôi và mấy đứa nhỏ, khi mà chồng/cha nó mất cũng không có nổi cái nhà làm tang lễ.

Gia đình vợ chồng anh Phan Thanh Tòng (42 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Bích Chi (40 tuổi) có hộ khẩu tại thôn Hòa Dõng được UBND xã Cát Tân xét duyệt cấp đất nhưng lại gặp chuyện "khóc dở mếu dở".

Gia đình anh chị hiện vẫn đang sinh sống cùng cha mẹ già và 2 con nhỏ trong căn nhà nhỏ xập xệ. Ngày 8/9/2009, anh chị vui mừng khi nhận được quyết định số 1162/QĐ-UBND của UBND huyện Phù Cát giao đất cho anh chị sử dụng lâu dài, xây nhà ở với diện tích 150 m2, thửa đất số 247, tờ bản đồ số 20 cũng do PCT UBND huyện Phù Cát, ông Lương Ngọc Anh, ký.

Ngày 4/11/2009 vợ chồng anh Tòng, chị Chi gấp rút đi vay mượn người thân, bạn bè khắp nơi được 15.075.000 đồng đem lên Kho bạc Nhà nước tại huyện Phù Cát nộp để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sợ trễ ngày thông báo nộp tiền sẽ bị phạt.

Anh Phan Thanh Tòng (42 tuổi) vô cùng bức xúc vì chờ đợi được cấp đất.

Nhưng gần 14 năm qua, vợ chồng anh Tòng vẫn cứ trông mong ngóng chờ trong vô vọng. Năm 2015, gia đình anh chị khó khăn quá mới mạnh dạn cầm "sổ đỏ" được cấp để đi vay vài chục triệu tại ngân hàng. Cứ tưởng sẽ vay được để giải quyết khó khăn nhưng sau khi ngân hàng kiểm tra, vợ chồng anh mới biết sổ này đã bị hủy từ trước đó và không có trên hệ thống.

“Tôi không hiểu chính quyền xã, huyện giúp người dân chỗ nào, hối thúc nộp tiền để nhận sổ nếu trễ 10 ngày sẽ bị phạt, cầm sổ ra ngân hàng vay vài chục triệu để phát triển kinh tế thì sổ đỏ đã bị hủy, không xác định mà không được nhận được bất cứ một thông báo nào từ chính quyền. Sổ đỏ giờ không khác gì tờ giấy lộn”, anh Tòng vô cùng bức xúc.

Hứa đi, hứa lại, dân sợ hứa lèo? Gần 50 hộ dân ở huyện Phù Cát (Bình Định) được cấp sổ đỏ cách đây đã hơn một thập kỷ, nhưng mãi đến nay không thấy thửa đất mình được cấp ở đâu. Vậy trách nhiệm của chính quyền sở tại như thế nào?

Ngày 19/12/2008, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 714/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch khu dân cư núi ông Đậu với tổng diện tích 3.891m2 đất, được phân thành 27 lô đất nền bố trí cho người dân có nhu cầu.

Sau khi được duyệt, UBND xã Cát Tân đã xét giao đất và lập hồ sơ đề nghị cấp đất cho những hộ gia đình, cá nhân đang rất khó khăn về chỗ ở và được UBND huyện Phù Cát ra quyết định giao đất, cấp sổ đỏ cho 26 lô đất đã nộp tiền sử dụng đất.

Đến nay, gần 14 năm trôi qua, các hộ dân này vẫn chưa được nhận đất, trong khi họ có nhu cầu xây nhà ở sau khi có con cháu lập gia đình và tách hộ ra ở riêng.

Tương tự thôn Hòa Dõng, tại thôn Bình Đức có 18 sổ đỏ và thôn Kiều Huyên (cùng xã Cát Tân) có 4 sổ đỏ đã cấp cho dân đều không có đất trên thực địa giao cho người dân xây dựng nhà ở.

Theo UBND huyện Phù Cát, khu đất vườn Bồ đã được cắm cọc chia thành 61 lô để hoán đổi cho các trường hợp tại khu dân cư núi ông Đậu và trại Ba An. Khu vườn Bồ trước đây bị gia đình ông Phan Kim Khánh lấn chiếm và hiện tại chính quyền UBND huyện Phù Cát khẳng định đã giải quyết xong và bàn giao cho người dân trong tháng 8/2023.

PV VTC News đã có buổi làm việc với ông Phạm Dũng Luận - PCT UBND huyện Phù Cát - để tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên.

Lý do được đưa ra là khu vực núi ông Đậu và trại Ba An làm khu dân cư mới có nguồn gốc là đất hoang, do người dân tự khai phá canh tác. UBND xã Cát Tân tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) và phát sinh việc người dân đang sử dụng đất khiếu kiện, không thống nhất mức bồi thường; từ đó, việc GPMB khó khăn, kéo dài đến nay chưa có đất để giao, khiến cho nhiều người dân có sổ đỏ phản ứng, gửi đơn khiếu kiện lên nhiều cấp.

“Về phía vướng mắc đất lấn chiếm của gia đình ông Phan Kim Khánh trước kia ảnh hưởng đến việc cấp đất cho các hộ dân trên, chính quyền đã giải quyết xong. UBND xã Cát Tân đã thực hiện xong việc san ủi mặt bằng, xây dựng đường giao thông, cắm cọc phân lô khu đất hoán đổi”, ông Luận khẳng định

Khu đất vườn Bồ trước đây được chia thành 61 lô để hoán đổi cho các trường hợp tại khu dân cư núi ông Đậu và trại Ba An. Ngoài ra, UBND xã Cát Tân cũng đã lập quy hoạch khu dân cư Mảng Cay có diện tích hơn 2.366 m2, chia thành 11 lô để hoán đổi cho 4 trường hợp ở khu vườn Trưởng.

Đặt vấn đề với ông Luận, đất hoán đổi cho người dân hiện nay có làm thất thoát ngân sách nhà nước không vì thời điểm giá đất 14 năm trước khác với thời điểm hiện tại? Nếu có, thì người dân có phải nộp thêm tiền vào ngân sách nhà nước hay không?

“Các lô đất được UBND xã Cát Tân bố trí để hoán đổi có diện tích ngang bằng với các lô trước đây đã được cấp sổ đỏ. Khi hoán đổi, UBND huyện sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ sổ đỏ đã cấp để cấp lại sổ mới phù hợp với lô đất hoán đổi được giao. Và theo quan điểm cá nhân của tôi, sẽ cố gắng để người dân không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào”, ông Phạm Dũng Luận cho hay.

Sổ các hộ dân được cấp có 2 loại sổ đỏ và sổ hồng cho đến giờ vẫn không biết lý do vì sao biên lai thu tiền mỗi hộ dân 14 năm về trước là 15.075.000 đồng.

Khi PV hỏi về thời gian khắc phục và giải quyết dứt điểm vấn đề trên thì ông Luận cho biết, do phát sinh một số vướng mắc nên UBND huyện Phù Cát đang chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong tháng 7/2023 và “cố gắng” trong tháng 8/2023 tiến hành hoán đổi, cắm mốc bàn giao đất cho các hộ dân theo quy định.

Về vấn đề thủ tục cấp đất cho dân chỉ toàn là trên giấy mà không có kiểm tra thực tế, cộng với việc quy trách nhiệm cho cán bộ trước đây để xảy ra tình trạng trên thì xử lý thế nào, ông Luận cho biết: Trước đây, ở Phù Cát có tình trạng quy hoạch khu dân cư trên giấy và người dân cũng mua đất trên giấy. Người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ và được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, trên thực tế thì các khu đất này vẫn chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng nên chưa thể giao đất.

“Chúng tôi xin nhận khuyết điểm vì chuyện này xảy ra thời lãnh đạo của nhiều nhiệm kỳ trước đã không sâu sát trong việc kiểm tra thực tế của UBND xã Cát Tân làm chủ đầu tư. Sắp tới đây chúng tôi cho tổng hợp, làm rõ thời điểm đó ai làm chủ tịch, ai làm cán bộ địa chính để đưa ra hình thức xử lý đối với các sai phạm. Tuy nhiên, hiện tại những cán bộ trước hầu như đã nghỉ hưu, hiện tại đang làm việc còn rất ít người. Người dân bức xúc là đúng, vì đã chịu nhiều thiệt thòi khi sự việc kéo dài hàng chục năm”, ông Luận phân tích.

Theo người dân tại thôn Hòa Dõng, chuyện đất hoán đổi họ đã được thông báo, đã "đi bốc số" cách đây 2 năm, cũng nghe chính quyền xã, huyện hứa sẽ giải quyết nhanh.

“Dân bọn tui nghe hứa, cam kết nhiều lắm, hết lần này đến lần khác, chính quyền hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều cho nên lần này chúng tôi nghe có vui nhưng không biết có vui luôn không?”, anh Phan Thanh Tòng bức xúc.