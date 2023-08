Chính quyền quân sự Niger thông báo trục xuất Đại sứ Pháp

Thông báo do một Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng quốc gia bảo vệ Tổ quốc Niger, đưa ra nêu rõ: Chính quyền quân sự Niger chỉ quyết định trục xuất Đại sứ Pháp tại Niamey, không bao gồm các nhà ngoại giao Mỹ, Đức, Nigeria và Côte d'Ivoire như một số nguồn tin loan báo.

Lực lượng an ninh Niger chuẩn bị giải tán những người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp, ở thủ đô Niamey ngày 30/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 25/8, Chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu Đại sứ Pháp Sylvain Itte phải rời Niamey trong vòng 48h với lý do nhà ngoại giao này từ chối lời mời tham gia một cuộc đối thoại do chính quyền quân sự tổ chức và Chính phủ Pháp liên tục có những động thái làm tổn hại lợi ích của Niger.

Một số nguồn tin khu vực và phương Tây nói rằng danh sách trục xuất còn có cả Đại sứ các nước Mỹ, Đức, Nigeria và Côte d'Ivoire với cùng lý do.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, ông Omar Alieu Touray hôm qua bác bỏ thông tin nói rằng khối này đã lập xong kế hoạch tấn công vào Niger, song khẳng định can thiệp quân sự là một trong những lựa chọn mà ECOWAS đang thảo luận.

Trước đó, nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế trích dẫn tuyên bố của Cao ủy phụ trách Đối ngoại, Hòa bình và An ninh của ECOWAS, ông Abdel-Fatau Musah, sau cuộc họp Tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS tại Ghana đêm 18/8, cho biết: Kế hoạch can thiệp quân sự của ECOWAS vào Niger đã được chuẩn bị sẵn sàng và thời gian tiến hành can thiệp cũng đã được ấn định, nhưng chưa công bố.

Pháp và ECOWAS là những bên có quan điểm phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum xảy ra đêm 26/7. Trong đó, ECOWAS nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger.