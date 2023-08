Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự được tiếp thêm sức mạnh

Lực lượng ủng hộ chính quyền quân sự phát động chiến dịch tuyển mộ tình nguyện viên trên toàn quốc nhằm trợ giúp quân đội chiến đấu chống lại cuộc can thiệp quân sự tiềm năng từ bên ngoài vào Niger.

Theo các nguồn tin khu vực, mặt trận chống đảo chính mới mang tên “Mặt trận giải phóng dân tộc” (FPL), do ông Mohamed Salah, cựu Chủ tịch Phong trào Liên minh các lực lượng quần chúng Niger, công bố ngày 16/8 trong một đoạn băng video được lan truyền trên các nền tảng kết nối xã hội. Mục tiêu đấu tranh của FPL là khôi phục trật tự Hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

Ông Mohamed Bazoum phát biểu trong sự kiện tại Paris, Pháp ngày 22/6. (Ảnh: AFP)

Một ngày trước khi công bố thành lập mặt trận FPL, ông Mohamed Salah bị Phong trào Liên minh các lực lượng quần chúng Niger khai trừ khỏi phong trào này với cáo buộc không tôn trọng các cam kết và kỷ luật tổ chức. Cùng với quyết định khai trừ ông Mohamed Salah, Phong trào Liên minh các lực lượng quần chúng Niger nhắc lại lập trường ủng hộ vững chắc đối với chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger, đồng thời cam kết sẽ sát cánh cùng các lực lượng vũ trang trong nước chiến đấu chống lại mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài vào Niger.

Trong khi đó, chiến dịch chiêu mộ tình nguyện viên tham gia chiến đấu chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger, tiếp tục được các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự, tích cực đẩy mạnh ở cả thủ đô Niamey và nhiều địa phương trên khắp Niger. Mục tiêu của chiến dịch là tuyển mộ hàng chục nghìn công dân Niger trên 18 tuổi gia nhập các đơn vị vũ trang chiến đấu chống xâm lược hoặc tham gia hoạt động hỗ trợ hậu cần phục vụ các lực lượng tuyến đầu.

Các động thái mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng quyền lực tại Niger diễn ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng kéo dài hai ngày (17-18/8) của Tham mưu trưởng các nước Cộng đông Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) tại Ghana để thống nhất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp. Tuy nhiên, ngày càng nhiều quốc gia trong ECOWAS tuyên bố không ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger. Đáng chú ý, một số nguồn tin khu vực khẳng định, Liên minh châu Phi (AU) có kế hoạch ra một thông báo đặc biệt ngay trước khi khai mạc cuộc họp của giới quân sự ECOWAS, để bày tỏ quan điểm phản đối mọi hành động can thiệp quân sự vào Niger.