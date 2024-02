Chân dung Giám đốc Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm trong năm 2023

(VTC News) -

Đại tá Bùi Quốc Khánh làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Ngày 5/1/2023, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an).

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: CAND)

Đồng thời, Bộ trưởng Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh, Phó Cục trưởng (một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an) đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 9/1/2023.

Đại tá Bùi Quốc Khánh sinh năm 1968, quê quán xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đại tá Bùi Quốc Khánh đã có hơn 35 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có hơn 15 năm đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại đơn vị của Bộ Công an.

Đại tá Hồ Việt Triều giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Ngày 30/1/2023, tại Công an tỉnh Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Hồ Việt Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1/2/2023.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Hồ Việt Triều. (Ảnh: Người Lao động)

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, kể từ ngày 1/2/2023.

Đại tá Hồ Việt Triều sinh năm 1973, quê quán tỉnh Bến Tre. Ông xuất thân trong gia đình binh nghiệp, có cha là Thiếu tướng Hồ Việt Lắm (Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Cục trưởng An ninh Tây Nam Bộ, nguyên Giám đốc Công an Cà Mau).

Giám đốc Công an Bạc Liêu được điều động làm Giám đốc Công an Yên Bái

Ngày 31/1/2023, tại Công an tỉnh Yên Bái, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023.

Đại tá Lê Việt Thắng sinh năm 1972, quê quán huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu từ tháng 11/2019. Trước đó, ông Thắng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Ngày 17/3/2023, tại Công an tỉnh Bình Thuận, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Lê Quang Nhân. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Cùng với đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận kể từ ngày 20/3/2023.

Đại tá Lê Quang Nhân sinh năm 1969, quê quán Hà Tĩnh. Ông từng làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Lê Quang Nhân được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đầu tháng 5/2020, Đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động về lại Đồng Nai và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phó Cục trưởng Kế hoạch và Tài chính làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 19/4/2023, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an, từ ngày 1/5/2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn (cầm hoa). (Ảnh: CAND)

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, từ ngày 1/5/2023.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975, quê quán huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Năm 2014, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, sau đó làm Phó Cục trưởng Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an.

Đại tá Tạ Văn Đẹp làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Ngày 24/4/2023, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, từ ngày 1/5/2023.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định cho Đại tá Tạ Văn Đẹp. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương)

Bộ Công an cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân.

Đại tá Tạ Văn Đẹp sinh năm 1975, quê quán huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Tây Ninh).

Từ tháng 1/2019 đến nay, Đại tá Tạ Văn Đẹp là Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 5/5/2023, tại Công an tỉnh Lào Cai, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giữ chức Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an.

Đại tá Cao Minh Huyền phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai từ ngày 8/5/2023.

Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê quán Hưng Yên. Trước khi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông từng trải qua các cương vị: Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an Quảng Trị

Ngày 24/11/2023, tại Quảng Trị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2015, Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 20/12/2023, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định điều động Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, ngày 19/12/2023, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại tá Bùi Quang Thanh sinh năm 1977, quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình, Trưởng công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Năm 2021, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Ngày 22/12/2023, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thanh Liêm. (Ảnh: Báo Đắk Nông)

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm quê quán Hà Tĩnh, từng giữ chức Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Chánh thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 3/2014, ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.