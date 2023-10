Cận cảnh Chùa Cầu - biểu tượng suốt 4 thế kỷ của Hội An - sau 10 tháng trùng tu

Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án tu bổ di tích Chùa Cầu. Dự án được khởi công hồi cuối tháng 12/2022, do UBND TP Hội An làm chủ đầu tư; Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện; Trung tâm Tư vấn bảo tồn di tích - Viện Bảo tồn di tích là đơn vị tư vấn.