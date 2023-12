Các chợ vắng như 'chùa Bà Đanh', tiểu thương ôm nợ nhìn vốn chôn theo hàng hóa

Kinh tế khó khăn, sức mua giảm mạnh khiến tiểu thương các chợ truyền thống tại Đà Nẵng rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm nhiều tháng nay. Ghi nhận của PV VTC News trong ngày 17/12, tại các chợ như Bắc Mỹ An, Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn), chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà) và một số chợ tại Thanh Khê, Liên Chiểu, các quầy hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm... gần như không có khách.