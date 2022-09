Bộ trưởng Tài chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định giá sách giáo khoa

(VTC News) -

Chiều 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi).

Báo cáo tóm tắt tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung 2 mặt hàng vào danh mục gồm sách giáo khoa và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sản xuất.

Ông Phớc nêu, sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Mặt hàng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và tại Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thống nhất, yêu cầu bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

“Việc định giá sách giáo khoa sẽ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giá cụ thể”, ông Phớc nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Với hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sản xuất, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay, mặt hàng này do Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá vì thuộc trường hợp Nhà nước độc quyền sản xuất, kinh doanh. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, việc bổ sung là rất cần thiết để triển khai nhiệm vụ trong thực tiễn.

Đối với dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương nghiên cứu, đánh giá kỹ để có đề án riêng trình Quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện.

"Do đó, trước mắt chưa đưa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trường hợp cơ chế giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư được Quốc hội thông qua sẽ được cập nhật vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá", ông Phớc nói.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Tài chính thông tin, Chính phủ đề xuất đưa 14 hàng hóa, dịch vụ không phù hợp ra khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng giá sách giáo khoa có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, tác động trực tiếp đến người dân, trong đó có người thu nhập thấp.

"Vì vậy, cần thiết phải kiểm soát, khống chế giá để bảo đảm không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận định hiện nay có nhiều đơn vị được phép phát hành sách, thị trường có tính cạnh tranh. Do vậy, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người nghèo, ông Cường đề nghị Nhà nước quy định giá bán tối đa; không ấn định giá, để các đơn vị phát hành sách quyết định giá bán cụ thể nhằm tạo tính cạnh tranh, góp phần hạ giá bán, bảo đảm quyền lợi của người dân; đồng thời cần kiểm soát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm không để thông đồng giá.

14 hàng hóa, dịch vụ đề xuất đưa ra khỏi danh mục Nhà nước định giá - Dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay, dịch vụ soi chiếu an ninh. - Một số nội dung của thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán do các tổ chức cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán cung cấp (trừ dịch vụ do Nhà nước cung cấp). - Thuốc lá điếu sản xuất trong nước. - Thù lao dịch vụ đấu giá. - Dịch vụ quy hoạch. - Thù lao môi giới, dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc. - Thù lao công chứng. - Cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng. - Nước ngầm. - Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. - Nhà ở xã hội do cá nhân, hộ gia đình đầu tư, xây dựng. - Mặt nước. - Dịch vụ sử dụng khu vực biển.