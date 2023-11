Bộ trưởng Nội vụ: Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương

(VTC News) -

Sáng 7/11, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Bình) dẫn chứng, kết quả giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho thấy, mức lương giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non còn rất thấp nhưng áp lực công việc rất lớn.

Trong khi đó, Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo yêu cầu, lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

"Đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết chủ trương này của Đảng có được cụ thể trong lần cải cách tiền lương năm 2024 hay không", đại biểu chất vấn.

Tâm đắc với câu hỏi của đại biểu Nga, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quan điểm của Đảng về thực hiện cải cách chính sách tiền lương tới đây nêu rất rõ, lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp.

Theo Bộ trưởng, tổng thu nhập của nhà giáo hiện nay gồm: lương cơ bản, lương theo bậc chức danh nghề nghiệp, phụ cấp lương. "Mức lương này đã có cải hiện hơn so với nhiều ngành nghề khác, tuy nhiên so với tính chất đặc thù nhà giáo thì vẫn còn thấp. Do đó, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ theo Nghị quyết 27 và tinh thần Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương để ưu tiên xếp lương cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các quy định về tiền lương, các phụ cấp ưu đãi nghề để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP.HCM) về giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, giai đoạn giai đoạn 2017 - 2021, cả nước đã giảm 10,01% biên chế công chức và 11.675 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng giải thích thêm, trong số viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì ngành Giáo dục giảm 6,4%, còn lại toàn ngành Y tế giảm 32% do các bệnh viện thúc đẩy tự chủ, chuyển số biên chế đó sang hưởng lương tự chủ.

Tuy nhiên, thực tiễn giai đoạn qua, nhiều địa phương giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước lại cắt hẳn biên chế đi. Từ đó, dẫn đến thiếu số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, nhất là ngành Giáo dục.

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số giải pháp. Trong đó, với viên chức cần tập trung đồng bộ, quyết liệt để giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nhưng vẫn phải đảm bảo được số lượng người làm việc cho đơn vị sự nghiệp, tức là thúc đẩy tự chủ để xã hội hóa, giảm được số viên chức được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Với ngành Giáo dục, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng cần tập trung rất cao cho việc hoàn thiện một số hệ thống thể chế. Trước mắt cần khẩn trương sửa đổi Thông tư 06, 11 về định mức giáo viên, học sinh trên lớp, đồng thời sửa Nghị định 81 để đảm bảo việc thực hiện thu phí cho tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ngành Giáo dục cần khẩn trương rà soát để có hướng dẫn sắp xếp lại quy mô trường lớp phù hợp.