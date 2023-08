Lương giáo viên mầm non cao nhất 11,4 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/7, Chính phủ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, tiền lương của giáo viên được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương. Như vậy, sau khi lương cơ sở tăng, bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên tùy vào từng cấp dạy, hạng giáo viên, bậc lương.

Với cấp bậc mầm non, sau ngày 1/7, tiền lương của giáo viên mầm non hạng III sẽ từ 3.780.000 đồng đến 8.802.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng II sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng I sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Bảng lương giáo viên mầm non sau 1/7/2023.

Với cấp tiểu học, THCS và THPT mức lương của giáo viên tiểu học hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Trên đây là bảng lương giáo viên các cấp được thay đổi từ ngày 1/7/2023.

Hồi tháng 6/2023, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng thông tin sau nhiều lần làm việc với Bộ Nội vụ và trong phạm vi điều kiện có thể, hai bên thống nhất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%. Hiện phương án đang chờ Bộ Tài chính cho ý kiến.

Thiếu giáo viên trầm trọng

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến hết năm học 2022 - 2023, cả nước có 1.234.124 giáo viên mầm non và phổ thông, tăng 71.927 người so với năm học 2021 - 2022.

Tình trạng thiếu giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập trên cả nước tiếp tục gia tăng - thiếu 118.253 giáo viên, tăng thêm 11.308 người thiếu so với năm học 2021 - 2022 (cấp mầm non tăng 7.887 giáo viên, cấp tiểu học tăng 169 người, cấp THCS tăng 1.207, cấp THPT tăng 2.045 người).

Bộ GD&ĐT chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến việc số giáo viên các cấp học thiếu nhiều với năm học trước là do học sinh tăng thêm và hơn 19.300 giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc (gồm 10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc).