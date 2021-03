Bộ Công Thương: Nghẽn kênh Suez ảnh hưởng xuất nhập khẩu Việt Nam và Châu Âu

Gần 1 tuần trôi qua, siêu tàu container Ever Given nặng 224.000 tấn vẫn mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez (Ai Cập) bất chấp nhiều nỗ lực cứu hộ không thành. Việc kênh đào Suez bị tắc nghẽn khiến tuyến đường giao thương nhộn nhịp bậc nhất thế giới ngưng trệ, hàng hóa mắc kẹt, đẩy giá cả vận chuyển, giá dầu thế giới tăng.

Trả lời VGP News, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong trường hợp việc giải phóng tàu Ever Given kéo dài, nếu các tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (mũi đất ở rìa phía Nam của bán đảo Cape, cách thành phố Cape Town) sẽ khiến hành trình từ châu Á tới châu Âu kéo dài thêm 2 tuần, làm chi phí gia tăng đáng kể.

"Cùng với tình trạng giá cước tàu biển tăng cao do tác động của dịch COVID-19, sự cố này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với khu vực Châu Âu. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào tiến độ giải phóng tàu Ever Given nói trên", ông Hải đánh giá.

Tàu Ever Given bị mắc kẹt ở kênh đào Suez. (Ảnh: BBC)

Vẫn theo ông Hải, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập theo dõi sát tiến độ giải phóng tàu Ever Given để thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Được biết, năm 2020, Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu với kim ngạch 43,7 tỷ USD, và nhập khẩu từ thị trường này 18,5 tỷ USD. 2 tháng đầu năm 2021, con số xuất khẩu là 7,5 tỷ USD, và nhập khẩu 3,1 tỷ USD, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 18% và 12%.

Ngày 23/3, tàu của Ever Given trên đường di chuyển từ Châu Á sang Châu Âu đã bị mắc cạn khi di chuyển qua Kênh đào Suez. Sự việc này khiến việc di chuyển của các con tàu khác theo cả hai hướng trên Kênh đào Suez đều bị dừng lại, gây ùn tắc tại khu vực này.

Thống kê tính tới ngày 26/3, có ít nhất 238 tàu chở container cỡ lớn, tàu chở dầu và khí đốt và tàu chở hàng phải lùi lại ở hai đầu kênh, tạo ra một trong những vụ "tắc đường" tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Theo công ty đầu tư Allianz, khoảng 13% thương mại thế giới đi qua kênh đào Suez. Ngay cả khi con tàu hoạt động trở lại bình thường một tuần sau khi gặp sự cố, các chuỗi cung ứng sẽ phải vật lộn giải quyết công việc tồn đọng.

"Tàu, container, hàng hóa - tất cả đều không ở nơi chúng ta cần. Vì vậy tác động trực tiếp không thể tính bằng ngày hay tuần. Nó sẽ được tính bằng tháng", Douglas Kent – Phó Chủ tịch điều hành chiến lược và liên minh tại Hiệp hội Quản lý chuỗi cung ứng (ASCM) cho hay.

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 20.000 chuyến tàu đi qua kênh đào Suez dài gần 200km. Các chuyến tàu này vận chuyển mọi thứ, từ dầu mỏ, khí đốt cho đến các mặt hàng thiết yếu khác.