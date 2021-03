(VTC News) -

Sáng 23/3, tàu container Ever Given đang di chuyển qua kênh đào Suez thì bị mất lái. Công ty Evergreen Line có trụ sở tại Đài Loan, đơn vị vận hành Ever Given cho biết con tàu "vô tình mắc cạn sau khi di chuyển chệch hướng vì nghi có gió mạnh đột ngột".

Sự cố khiến con tàu dài 400 m với trọng tải 224.000 tấn chắn ngang phía nam kênh đào Suez ở khu vực Vịnh Suez.

Video: Khoảnh khắc tàu container 224.000 tấn mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez

Trong đoạn video VesselFinder đăng tải, một số tàu hàng phải ngừng lộ trình, chờ Ever Green được giải cứu. Số khác chọn cách quay đầu và di chuyển theo lộ trình mới.

Quá trình giải cứu Ever Given vẫn đang gấp rút được triển khai. Hôm 27/3, nỗ lực nạo vét xung quanh Ever Given, dùng tàu lai dắt đã chút ít hiệu quả. Dù vậy, con tàu mới chỉ nhích được một chút.

Hai tàu kéo cỡ lớn khác đang trên đường di chuyển đến kênh đào Suez. Tuy nhiên phải tới tối 28/3, hai tàu này mới tới được địa điểm Ever Green mắc kẹt.

Ông Toshiaki Fujiwara, quản lý cấp cao của EverGiven cho biết trong lúc chờ đợi 2 tàu kéo lớn, các hoạt động nạo vét kênh đào để giải cứu siêu tàu container vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành.

Sự cố mắc kẹt của Ever Given đang làm tiềm ẩn nguy cơ về cuộc khủng hoảng nguồn cung.

Ước tính có khoảng 50 tàu container qua lại kênh đào Suez mỗi ngày. Theo dữ liệu theo dõi, tính tới ngày 27/3, có tới 321 tàu bị mắc kẹt ở đầu cảng Suez.

Theo tính toán của sơ bộ của Bloomberg, tình trạng giao thông đình trệ ở kênh đào Suez khiến khoảng 9,6 tỷ USD hàng hóa bị tắc nghẽn tại đây mỗi ngày.