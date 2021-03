Theo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), Ever Given không thể giữ quỹ đạo thẳng do gió lớn và bão cát làm giảm tầm nhìn. Sức gió lên tới hơn 74 km/h là một phần lý do khiến con tàu mất kiểm soát.