Tàu Ever Given nhúc nhích, vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez có thể do lỗi con người

(VTC News) -

Nhà điều hành tàu Ever Given đã giải thích nguyên nhân con tàu mắc kẹt là gió lớn từ bão cát. Tuy nhiên, các chuyên gia về vận tải biển cho rằng có khả năng sự việc gây ra bởi lỗi của con người. Trong một cuộc họp báo hôm 27/3, các quan chức Ai Cập cũng đưa ra đánh giá tương tự.

“Một sự cố nghiêm trọng như vậy thường có nhiều nguyên nhân: Thời tiết là một trong số đó, nhưng cũng có thể do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của con người”, Trung tướng Osama Rabie, chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA), cho biết.

Các chuyên gia và quan chức Ai Cập cho rằng có khả năng sự cố tàu Ever Given xảy ra do lỗi của con người. (Ảnh: The New York Times)

Theo nhà điều hành tàu Ever Given, các container xếp chồng lên nhau trên tàu hoạt động giống như một cánh buồm khổng lồ giữa cơn bão cát. Nhưng dân làng ở Manshiyet Rugola, gần khu vực xảy ra sự cố, nói rằng trước đó các tàu khác cùng đoàn với Ever Given vẫn đi được qua kênh.

“Chúng tôi từng thấy những cơn gió mạnh hơn, nhưng chưa từng có chuyện như vậy xảy ra trước đây”, anh Ahmad al-Sayed, 19 tuổi, một nhân viên bảo vệ ở Manshiyet Rugola, cho biết.

Các chuyên gia vận tải biển cũng đặt ra nghi vấn tương tự.

“Tôi rất thắc mắc, tại sao nó lại là chiếc duy nhất bị mắc kẹt?”, đại úy Paul Foran, một nhà tư vấn hàng hải có kinh nghiệm hoạt động cứu hộ, nói.

Ông Rabie nói rằng các thuyền trưởng được yêu cầu giữ bất kỳ tài liệu nào có thể cần cho cuộc điều tra. Ông nói thêm rằng 12 tàu đã đi qua kênh đào Suez cùng hướng Ever Given cùng ngày con tàu này bị kẹt, và 30 tàu khác qua kênh từ hướng ngược lại.

Hiện tàu chở container Ever Given vẫn bị mắc kẹt ở kênh đào Suez, Ai Cập. Các nhà chức trách cho biết tình trạng ùn tắc đã khiến 300 tàu phải đứng lại chờ tại khu vực này.

Năm ngoái, 18.840 con tàu đã lưu thông qua kênh đào Suez mà không gặp sự cố nào.

Hiện tàu chở container Ever Given vẫn bị mắc kẹt ở kênh đào Suez, Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Ever Given bắt đầu chuyển động

Hôm 27/3, cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) cho biết bánh lái và đuôi tàu Ever Given đã di chuyển được một chút, nhưng họ vẫn chưa rõ khi nào giải cứu xong con tàu này.

“Ngày 26/3, đuôi tàu bắt đầu di chuyển về phía Suez và đó là dấu hiệu tích cực... nhưng thủy triều rút đáng kể và chúng tôi phải dừng công việc lại”, ông Osama Rabie nói.

Các tàu nạo vét đã loại bỏ khoảng 20.000 tấn cát xung quanh mũi tàu Ever Given vào ngày 26/3. Hai nguồn tin từ SCA cho biết sự kết hợp giữa nạo vét xung quanh con tàu và dùng tàu lai dắt đã tạo ra tiến bộ nhỏ trong việc giải cứu Ever Given. Theo một nguồn tin, mũi tàu cũng đã chuyển động.

Công ty Hà Lan đang phụ trách di dời con tàu cho biết Ever Given có thể được giải cứu vào đầu tuần tới nếu có tàu kéo nặng hơn, cùng với việc nạo vét và thủy triều lên.

Các hoạt động di dời tàu được bắt đầu lại vào chiều 27/3. Họ cũng lên kế hoạch cho hoạt động tiếp theo vào ngày 28/3, các nguồn tin của SCA cho biết. Họ có thể sẽ cần phải hút thêm cát xung quanh con tàu để giải cứu nó.