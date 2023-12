Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong

Hiện trạng công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận ghi nhận ngày 28/12/2023.

Hiện tại, tiến độ xây dựng công trình này rất chậm với nhiều nguyên nhân, UBND tỉnh đã nhiều lần phải gia hạn hoàn thành công trình; Lần 1: gia hạn đến 30/4/2022; Lần 2: cuối tháng 12/2022 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng để phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2023 do Bình Thuận đăng cai tổ chức.

Trước đó, tháng 10/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) đã ban hành kết luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2024 sẽ đưa dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh ra khỏi danh mục công trình trọng điểm do dự án này dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2023.

Ngày 11/7/2023, Dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đã từng làm “nóng” cả nghị trường kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.

Đây là 1 trong 8 công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần thay đổi cảnh quan kiến trúc của TP Phan Thiết. Tuy nhiên đến nay đã 7 năm vẫn chưa thi công xong.

Giải trình về lý do chậm trễ, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết, công trình đã dừng 3 lần để xử lý kỹ thuật. Một lần do dịch COVID-19 với tổng số thời gian tạm dừng 29 tháng. Trong đó còn phải thay đổi mái tôn do không đảm bảo với khí hậu, thời tiết ở Bình Thuận.

“Sử dụng thiết kế cũ rất ảnh hưởng do mất thời gian xử lý trong khi Sở VHTT&DL không có kiến thức về vấn đề này còn đơn vị tư vấn, thi công thì yếu kém. Chúng tôi mong các đại biểu thông cảm và sẽ cam kết xây dựng đúng tiến độ và sẽ cố gắng điều chỉnh nhưng không phát sinh tổng mức đầu tư”, ông Nhân cam kết.