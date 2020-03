Hai ca nhiễm Covid-19 mới tại Việt Nam liên quan đến bệnh nhân thứ 17

17h00 ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh nhân Covid-19 mới, gồm: Anh D.Đ.P., 27 tuổi, trú tại 113 Trúc Bạch, Ba Đình, bà L.T.H., 64 tuổi, trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình.

Sáng nay, Hà Nội đã cho khử khuẩn toàn bộ khu vực phố Trúc Bạch.

Với trường hợp thứ nhất, anh D.Đ.P 27 tuổi, cư trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Người này từng là lái xe riêng của bệnh nhân N.H.N được kết luận dương tính Covid ngày 6/3 vừa qua, do có tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Được biết, anh D.Đ.P đã lái xe đón bệnh nhân N.H.N từ Sân bay Nội Bài về nhà. Sau đó vài ngày đưa N. đi khám bệnh tại Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội). Tại đây, bệnh nhân N. được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định tác nhân và kết quả xét nghiệm ngày 07/3/2020 dương tính với vi rút Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Trường hợp thứ hai, bà L.T.H, 64 tuổi, cư trú tại cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Người này là bác ruột của bệnh nhân N.H.N, bị lây nhiễm do đã có tiếp xúc gần người mắc bệnh.

Được biết, bà L.T.H chăm sóc hàng ngày cho bệnh nhân N. và cùng với anh lái xe D.Đ.P đưa bệnh nhân đi khám bệnh tại bệnh viện.

Như vậy, đây là trường hợp bệnh nhiễm virus Covid-19 là trường hợp bệnh thứ 19 và 20 của Việt Nam.

Người dân không nên hoang mang

Vào sáng nay 7/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với các chuyên gia y tế. Nhận định trường hợp nhiễm virus Covid-19 thứ 17 là người bệnh đầu tiên xuất hiện trong đô thị, do đó các chuyên gia đã phân tích chi tiết nhật ký trình di chuyển, tiếp xúc của người bệnh để xác định khu vực cần khoanh vùng tổ chức cách ly y tế, bởi nếu “khoanh vùng hẹp quá không an toàn, còn rộng quá lại không an dân”.

Đây là ca lây nhiễm hẹp, đến thời điểm hiện tại, các trường hợp nghi ngờ đã được cách ly y tế, khu vực sinh sống của bệnh nhân cũng đã được khoanh vùng và kiểm soát, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Về cơ chế lây lan, PGS.TS Trần Đắc Phu nhận định ca bệnh vừa xuất hiện ở Hà Nội đã nằm trong kịch bản, đây là trường hợp bệnh xâm nhập, đi từ nước ngoài về. Ngay khi xuất hiện ca bệnh, Hà Nội đã rà soát, xác định các trường hợp tiếp xúc để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Trường hợp này giống như đã xảy ra ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nên chúng ta đã có kinh nghiệm ứng phó. Kiểm soát được những người tiếp xúc, chúng ta sẽ ngăn chặn được không để lây nhiễm rộng ra cộng đồng.

Cũng theo ông Trần Đắc Phu, người bệnh đi này máy bay về nước, khả năng lây lan trên máy bay hạn chế hơn so với lây nhiễm trong phòng kín hay tiếp xúc gần ở ngoài trời. “Tổ chức Y tế thế giới cũng đã khuyến cáo trong trường hợp có ca nhiễm trên máy bay chỉ cách ly y tế đặc biệt đối với người ngồi ở hàng ghế trước và hàng ghế sau”, PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

"Trên cơ sở làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và kiểm tra khu vực cách ly, lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia y tế nhận định đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Người dân không nên hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh”, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Video: Hà Nội phun khử khuẩn toàn bộ khu vực phố Trúc Bạch